Cominciano a circolare le prime notizie sul prossimo match di Michael Magnesi, che sarà molto atteso, in quanto proverà a difendere la cintura Mondiale Silver Wbc dei pesi Superpiuma. Il ritorno sul ring del Lupo Solitario potrebbe avvenire già ad ottobre o novembre. Al momento sarebbero in corso delle trattative per stabilire il da farsi. L’avversario del pugile seguito dal maestro benemerito Gesumino Aglioti potrebbe essere un asiatico.

Di sicuro Magnesi ha cominciato ad allenarsi per farsi trovare pronto per quando verrà calendarizzato l’incontro, anche studiando pregi e difetti del suo possibile avversario, a partire dai movimenti e dagli spostamenti, sotto la guida del maestro Aglioti e del preparatore atletico Silvio Branco. Potrebbe essere un incontro dal grande impatto mediatico, anche al di fuori dei confini nazionali, che potrebbe permettere a Michael Magnesi di continuare a cullare uno dei sogni che ha sempre avuto, ovvero quello di diventare campione del mondo e di farlo con più sigle possibili, in attesa di definire la situazione per un’opportunità nel Mondiale Gold.

