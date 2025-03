In casa W3 Maccarese lo stato d'animo è alle stelle. Dopo un piccolo periodo di buio, vissuto nel girone A di Eccellenza, i bianconeri hanno rialzato egregiamente la testa. La classifica, infatti, ad oggi parla chiaro: +4 punti dal terzo posto, ricoperto dal Civitavecchia e -9 dalla capolista Valmontone. L'obiettivo però, rimane curare anche l'aspetto extra campo ovvero quello sociale. La società maccaresana, all'interno dello Stadium, ha avuto modo di ospitare per l'ultima volta in questa stagione una delegazione della Figc.

«Concludendo con la presenza di staff e genitori - fa sapere la società bianconera - la serie di incontri formativi pattuiti fra le due realtà. In maniera particolare, in questo caso si è affrontato il tema legato alla tutela dei minori, con una spiegazione approfondita riguardo nuovi metodi per educare, insegnare e far crescere i più piccoli della W3».

