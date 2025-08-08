La Flavioni Handball è lieta di annunciare la propria partecipazione al campionato nazionale di serie A2 femminile 2025/2026, riportando la grande pallamano a Civitavecchia e confermando il proprio ruolo da protagonista nel panorama sportivo nazionale. Dopo aver disputato lo scorso anno il campionato di Serie B, la società è stata nuovamente inserita in Serie A2 nell’ambito della nuova riorganizzazione federale.

«Un risultato che premia la solidità del nostro progetto sportivo e formativo – affermano dalla Flavioni – costruito con dedizione, serietà e un forte radicamento sul territorio. Non è la prima volta che la Flavioni affronta il palcoscenico della Serie A2: già due stagioni fa ne ha fatto parte, in una fase di transizione in cui la Federazione ha avviato un’importante revisione dei campionati. Oggi, però, la nostra presenza in A2 acquista un valore ancora maggiore, frutto di un cammino coerente, di un gruppo solido e di una comunità che continua a credere nello sport come strumento di crescita. Le società dovranno confermare l’iscrizione ufficiale entro e non oltre domenica. Solo dopo tale data verranno formalizzati gironi e squadre partecipanti, insieme ai dettagli organizzativi della stagione.

La Flavioni è pronta ad affrontare una stagione ambiziosa, nel girone che comprenderà squadre di Toscana, Lazio e Sardegna, con l’obiettivo di competere ad alti livelli e rappresentare con orgoglio la città di Civitavecchia. La Flavioni c’è. E Civitavecchia sarà ancora una volta protagonista».

