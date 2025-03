Domani, domenica 30 marzo, si terrà la gara podistica “10k del litorale”, organizzata dall'Associazione sportiva Asd Bravetta Runners, lungo un percorso di 10 km che si snoderà per alcune vie di Passoscuro e Maccarese. La partenza è prevista alle ore 9 con ritrovo in Piazza Domenica Santarelli. Per poter permettere il regolare svolgimento della manifestazione verrà istituita la seguente disciplina traffico provvisoria, per tutti i veicoli, compresi quelli muniti di speciali autorizzazioni in deroga ai divieti: istituzione di divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli adibiti a parcheggio siti in Piazza Domenica Santarelli, dalle ore 6.30 alle ore 11.30 del giorno 30 marzo 2025 e istituzione di divieto di transito veicolare in Piazza Domenica Santarelli dalle ore 6.30 alle ore 11.30 del giorno 30 marzo 2025; istituzione di divieto di transito veicolare, comprese tutte le strade che intersecano il percorso, di Piazza Domenica Santarelli, Via Valledoria, Via San Carlo a Palidoro, Viale Maria corsia del senso di marcia da Via San Carlo a Palidoro a Via Praia a Mare, Via Praia a Mare e pista ciclabile di Via Praia a Mare ,Via Ghilarza e rispettiva pista ciclabile, Via Carbonia e rispettiva pista ciclabile, Via Valledoria, Via Sanluri, Via Torralba, Via Oliena, Via Valledoria e rientro in Piazza Domenica Santarelli, dalle ore 9 limitatamente al passaggio dei partecipanti e fino a cessate esigenze del 30 marzo 2025.

