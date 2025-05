La Nautilus dovrà superare il difficilissimo scoglio Sori per poter portare Civitavecchia in serie A1. Questo l’esito della semifinale di A2, nella quale le liguri hanno sconfitto lo Sport Center Parma in due partite, senza dover passare dalla “bella” in origine prevista per domenica prossima.

Le biancogranata hanno dato una grandissima dimostrazione di forza, in quanto hanno vinto gara1 per 20-15, con un attacco in forma smagliante, e poi si sono ripetute in terra ducale, prevalendo per 15-7 e non dando mai l’impressione di poter inciampare.

Quindi sarà Nautilus-Sori la finale che assegnerà un posto in serie A1, con il sette di Daniele Lisi che si sente responsabilizzato, essendo una delle poche realtà del centro-sud in lizza per la massima categoria. La serie partirà domenica 1° giugno con gara1 a Viterbo, che ospiterà le sfide casalinghe delle civitavecchiesi. Gara2 giovedì 5 a Sori, eventuale bella domenica 8 ancora nella Tuscia.

