Ancora una volta il Comune di Fiumicino sarà teatro di un appuntamento sportivo da non farsi sfuggire e d'annotare in agenda. Domenica 25 maggio presso l'impianto Sporting Club situato in via Aldo Quarantotti 55 andrà in scena per il terzo anno consecutivo il torneo di Calcio a 5 “Insieme per un goal”. Quest'ultimo, con il prezioso contributo fornito dalla Time Sport Eventi e da Valerio Nudi - curatore dell'organizzazione della giornata - nella stagione in corso presenterà svariate novità rispetto alle scorse annate. Dalla partecipazione sia di 4 squadre Under 13 che di portatori di handicap, che a loro volta si agregheranno alle 10 di Open Femminile, sino alla presenza di registrazioni televisive. Non tralasciando la possibilità, durante una partita e l'altra, di degustare molteplici prelibatezze negli appositi stand gastronomici che presenziaranno la manifestazione. Insomma, un evento incentrato su quello che ad ora è lo sport più amato da tutti, ma anche sull’inclusività. A dimostrazione di ciò, il riconoscimento finale a qualsiasi club, al di là di categorie di appartenenza e di risultati ottenuti sul campo. Per poter avere maggiori info o per iscriversi direttamente il riferimento telefonico è il seguente: 3492213881.

©RIPRODUZIONE RISERVATA