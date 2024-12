Nello scorso fine settimana sono scesi sulla pista del “Millevoi” al Divino Amore di Roma Adriano Guerra e Federico Marinelli. Entrambi classe 2008 conquistano il titolo di campione regionale e vice campione regionale Fisr 2024. Nella mattina di domenica Ginevra Petroselli classe 2011 incanta la giuria con una coreografia quasi impeccabile che le permette di conquistare un ottimo secondo posto e il titolo di vice campionessa Regionale Fisr 204. Nel pomeriggio per la categoria divisione nazionale A Giulia Ciofo e Aurora Paoletti si piazzano nella parte alta della classifica conquistando rispettivamente 10° e 12° posto in una categoria molto competitiva con un livello tecnico altissimo. In serata Alessia Cancellu svolge il programma migliore della stagione migliorando sia il piazzamento che il punteggio rispetto la fase provinciale. La Tuscia Skating ringrazia la campionessa Ludovica Delfino per aver curato le coreografie, Erika Colaceci (ex campionessa del mondo e allenatrice della scuola Fonte Roma Eur)per la supervisione e sempre presente al cancelletto e la sarta Karin Cratassa per i body meravigliosi e i genitori sempre pronti a sostenere questi giovani atleti.

