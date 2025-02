Seconda di ritorno con trasferta nella Capitale per la Maury's Com Cavi Tuscania che domani sera alle ore 19 scenderà in campo per affrontare Roma 7 Volley. Un match che si annuncia sicuramente combattuto visto il particolare stato di grazia vissuto dalle due squadre. Dopo la vittoria nel derby con l’Armundia Virtus Roma, sabato scorso i capitolini sono andati a vincere in casa della NaturEnergy Anguillara e attualmente occupano la sesta posizione in classifica con 25 punti, subito a ridosso del gruppo delle prime. I biancoazzurri di Victor Perez Moreno, secondi in classifica con 34 punti, vengono a loro volta da tre vittorie consecutive, l'ultima ottenuta col massimo scarto una settimana fa in casa sempre con la Virtus Roma. All'andata, al palazzetto dell'Olivo finì 3-1 per Tuscania con gli ospiti che si aggiudicarono il set inaugurale.

«Sabato giochiamo contro Roma 7, una squadra veramente difficile da affrontare - spiega il regista biancoazzurro Federico Marrazzo - una squadra che difende molto e mura molto bene. Vengono per giunta anche da un periodo di forma molto positivo, da buoni risultati, quindi sarà ancora più difficile andare a giocare da loro e provare a vincerla. Dal canto nostro stiamo vivendo un ottimo periodo di forma, ci stiamo allenando molto bene e abbiamo voglia di esprimere la nostra miglior pallavolo per provare a portare a casa il più possibile».

A dirigere l'incontro saranno i signori arbitri Giuseppe Citro e Pasquale De Simone. Probabile formazione ospite: Sciarra al palleggio in diagonale con Catalli, Morelli e Pizzini laterali, Martini e Di Virgilio al centro, Coletta a libero.

Fischio di inizio domani alle ore 19. Diretta YouTube sul canale Tuscania Volley Official.

©RIPRODUZIONE RISERVATA