Cinquina del Valmontone e Ladispoli piegato di fronte ai propri tifosi. Il 5-0 della capolista coincide con la quinta sconfitta di fila per i tirrenici ormai nel baratro e con una salvezza che sembra davvero un miraggio allo stato attuale. Difficile alla vigilia poter ottenere un risultato positivo contro gli uomini di Stendardo in gol praticamente con tutto l’arsenale offensivo. Diverse novità in formazione: mister Bosco manda in campo Mercadante tra i pali, difesa a 4 con Tancredi e Barbarossa al centro, sulle corsie esterne D’Amico e a sorpresa Polucci in un ruolo solitamente non suo, in mezzo al campo Merciari e Capanna, con Di Biagio e Giusto esterni e Ferreri a supporto di Cifarelli. Capolista che può permettersi il lusso si schierare bocche di fuoco come Rossi, Roberti e Carlini e tenere in panchina Oduamadi, ex Serie A con il Milan e Danieli. La partita si sblocca al 21’ con Roberti che riceve un assist al bacio dalla sinistra di Gallo e di testa incorna. Grande occasione al 40’ per il Ladispoli: Di Biagio lancia in profondità Ferreri che di punta non riesce ad anticipare l’uscita di Giordani. Poi è Mercadante a chiudere la saracinesca ancora una volta su Roberti. Nella ripresa Stendardo può addirittura concedersi il turnover. Al 12’ toglie Carlini e Sassai per Bertoldi e Oduamadi. Una mossa decisiva perché dopo 2 minuti il nigeriano ex Milan smarca Rossi che da posizione quasi impossibile fa partire un mancino imparabile per la rete del raddoppio. Al 18’ i ladispolani potrebbero pure rientrare in partita ma dall’angolo battuto da Giusto Tancredi di testa non riesce a dare potenza al tiro. Al 20’ ancora Gallo colleziona un altro assist questa volta per Valentini che di testa cala il tris. Tanti cambi da una parte e dall’altra ma la sostanza non cambia. Anzi, negli ultimi 10 minuti al festival del gol partecipano sia lo stesso Oduamadi che Bertoldi.

IL TABELLINO. Academy Ladispoli: Mercadante, D’Amore, Polucci, Capanna, Barbarossa, Tancredi, Di Biagio (31’ st Cupperi), Merciari (39’ st Fanali), Cifarelli (33’ st Selvadagi, 39’ st Ardel), Giusto, Ferreri (24’ st Pelizzi). A disposizione: Magri, Ranieri, Fumasoni, Bruno. Allenatore: Bosco.

Valmontone: Giordani, Di Nezza, Valentini, Sossai (12’ st Bertoldi), Virdis (24’ st Molinari), De Fato, Vasco, Gallo, Carlini (12’ st Oduamadi), Rossi (31’ st Tataranno), Roberti (22’ st Danieli). A disposizione: Provaroni, Corticchia, De Dominicis, Fioretti. Allenatore: Stendardo.

Arbitro: Pellegrino di Teramo.

Reti: 21’pt Roberti, 14’st Rossi, 20’st Valentini, 38’st Oduamadi, 44’st Bertoldi.

NOTE. Ammoniti: Barbarossa e Capanna (L); Vasco (V).

