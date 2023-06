Va in scena oggi il Trofeo Junior e la Civitavecchia Volley Academy sarà presente con sei dei suoi giovanissimi talenti. Questo bellissimo evento è stato organizzato dalla Federazione Regionale Lazio per preparare le rappresentative territoriali junior al Trofeo dei Territori che si svolgerà la prossima stagione e per aumentare le occasioni di crescere e divertirsi in campo. Civitavecchia Volley Academy, da anni presente con i propri atleti tra i convocati del Centro di Qualificazione del Comitato Territoriale di Viterbo, ha ricevuto la lieta convocazione di due atlete per la rappresentativa femminile e quattro atleti per quella maschile.

I convocati arancioneri: Lava Sofia, Marcorelli Greta, Bitetti Giovanni Flavio, Curti Enea, Rossi Alex e Serpe Emanuele.

Il Trofeo si svolgerà a Roma presso il Pala Scozzese per la rappresentativa femminile guidata dai tecnici federali Francesco Rita, Alessio Pignatelli e Marco Noto, presso il Pala Ferretti per la maschile condotta dai tecnici Bruno Morganti, Fabio Angelucci e Mirko Valeriani.

La Direzione Tecnica con enorme soddisfazione: «Quest'anno siamo stati impegnati con le nostre giovanili su tantissimi fronti: campionati Fipav Territoriali e Eccellenza, campionati Opes, tornei nazionali come l'esclusivo Torneo Città di Torri, Finali Territoriali, Regionali e a breve Nazionali, nelle attività del Centro di Qualificazione Viterbo 1, dove le nostre atlete hanno avuto l'occasione di dare il proprio contribuito nell'ambito del Trofeo dei Territori Aequilibrium Cup per la vittoria del secondo posto, e ora anche l'attività con Viterbo 2 avrà la propria espressione in un torneo dedicato dove saremo presenti con sei dei nostri giovani talenti. Siamo molto soddisfatti e i nostri atleti sono felici e stanno crescendo all'interno di un movimento pallavolistico fatto di sani valori e comportamenti».

