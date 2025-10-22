Si è concluso con un bilancio trionfale il Trofeo delle Regioni di Enduro-Minienduro Uisp. La manifestazione, che ha visto la partecipazione di quasi 200 piloti provenienti da tutta Italia, ha trasformato Santa Marinella nel cuore pulsante dello sport fuoristrada, confermando le ambizioni della città.Presso il suggestivo scenario di Lungomare Marconi, si è svolta la cerimonia di premiazione finale, alla presenza del Sindaco Pietro Tidei, dell'assessore allo sport Marina Ferullo, del presidente del consiglio Emanuele Minghella e del consigliere Alessio Rosa.Il Sindaco ha voluto celebrare la riuscita dell’evento, ribadendo l'importanza strategica di ospitare grandi manifestazioni sportive per lo sviluppo economico della città.

«Il successo di questo trofeo – ha detto Tidei - non è solo sportivo, ma è un successo per l'intera comunità. Abbiamo la missione di rendere Santa Marinella una vera Città dello Sport, e manifestazioni di tale livello, che uniscono la gara al fascino della nostra costa, ci permettono di raggiungere due obiettivi cruciali. Primo, offrire ai nostri giovani strutture e opportunità di eccellenza. Secondo, e non meno importante, attrarre quel turismo sportivo di qualità che genera introiti significativi per le nostre attività commerciali e che ci consente di allungare la stagione turistica ben oltre i mesi estivi, offrendo opportunità anche in autunno e in inverno. Siamo sulla strada giusta».

Particolarmente soddisfatta l'assessore allo sport Marina Ferullo, che ha sottolineato il duplice risultato ottenuto in termini di partecipazione e ricaduta economica sul territorio.

«Voglio ringraziare il promotore Alessandro Martini – ha spiegato la Ferullo - il Sindaco, i colleghi che sono qui con noi, il delegato Marco Ballarini, il Motoclub Caervetus, il Motoclub Rugged e Motorsport Santa Marinella. Eventi di questa portata richiedono un grande impegno e un impeccabile lavoro di squadra affinché la riuscita sia buona».

