Domenica scorsa, le acque di Civitavecchia hanno fatto da cornice alla seconda edizione del Trofeo “Città di Civitavecchia”, una competizione valida come tappa di Coppa Italia e decisiva per la qualificazione alla finale nazionale di novembre a Porto Santo Stefano. Una giornata intensa, segnata da un forte vento di scirocco che ha messo a dura prova non solo le attrezzature, ma anche la resistenza e la concentrazione degli ottanta atleti partecipanti. Nonostante le difficoltà meteo-marine, la gara ha regalato emozioni, colpi di scena e prestazioni di altissimo livello tecnico.

A conquistare il trofeo è stato il Club Pesca Cervia, che ha brillato grazie all’esperienza e alla classe dei suoi tre portacolori: Michelangelo Vanzolini, Ignazio Loconte e Marco Bacchiani, tutti nomi noti nel panorama nazionale e parte del giro della Nazionale Italiana.

Sul piano individuale, la classifica generale ha visto primeggiare Alessandro Massetti del Blu Marlin Roma, seguito da Davide Mora Mora della Mestrina Venezia. Terzo posto per Ignazio Loconte, che ha così contribuito anche al successo del proprio club, mentre la quarta posizione è andata al beniamino di casa, Mauro Campidonico, atleta dell’ASD Canna da Riva Civitavecchia, che ha difeso con orgoglio i colori locali.

La stagione prosegue a ritmo serrato: il prossimo appuntamento è fissato per sabato 11 maggio, con la terza edizione del Trofeo Angeli Pescatori Agonisti, atteso con entusiasmo da atleti e appassionati.

Nonostante il vento contrario, la passione per la pesca ha ancora una volta vinto.

