Il ciclocross è sempre in auge per gli atleti della Mtb Santa Marinella che hanno chiuso nel migliore dei modi un interessante trittico di gare tra Veneto, Lazio e Toscana.

In terra veneta, ancora protagonista Michele Feltre che ha sbaragliato il campo nella categoria supergentlemen B al Trofeo Città di Cerea - Memorial Valter Modulon - Antonio Cagali, disputato nel parco Cellette. Obiettivo primato centrato con successo.

Ad Ardea, si è svolta la prova inaugurale del Lazio Cross – Trofeo Romano Scotti (Memorial Trulli-De Paolis-Zanon), sugli sterrati del Cavallino Verde con la presenza di ben otto atleti in rappresentanza del sodalizio santamarinellese. Tra i risultati di spicco Vincenzo Scozzafava sesto tra i master 8, Federico Forti settimo tra i master 4, mentre nei master 6 si sono distinti Marco Deciano (4°), Daniele Bagnoli (6°) e Paolo Tempestini (8°). Nei master 7, ottima prova collettiva con Mauro Gori (4°), Claudio Albanese (5°) e Walter De Leonardi (12°).

In Toscana, in scena una tappa del circuito Florence Supercross: a Scarperia, presso il Parco della Pineta, si è disputato il Trofeo Castel San Barnaba, dove Andrea Mainardi ha conquistato un ottimo piazzamento tra i primi dieci nella categoria master 6.

