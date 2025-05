Il Civitavecchia Calcio ci mette la testa e vince per 3-1 sul campo della Sorianese nella penultima giornata di Eccellenza. Basterà, tra virgolette, battere domenica la W3 Maccarese al Tamagnini per ottenere la qualificazione ai playoff nazionali. Infatti, dopo aver richiesto nuovamente alla dirigenza nerazzurra il regolamento sulla questione (purtroppo sul sito della Lnd Lazio non c’è scritto nulla a riguardo), la direttiva è stata: non c’è spareggio, come accade in questi casi, non essendoci in palio un passaggio diretto di categoria, ma la discriminante degli scontri diretti. E siccome all’andata, allo W3 Stadium, è terminata 2-2, va da sé che al Civitavecchia basta vincere domenica per superare i bianconeri in questo aspetto, visto che i nerazzurri possono al massimo raggiungere i rivali al secondo posto, con gli uomini di Colantoni attualmente con 67, mentre i ragazzi di Castagnari sono a quota 64. Tornando all’attualità con il match in provincia di Viterbo, i nerazzurri sono partiti con una formazione vicina a quella base. Laureti è disponibile solo per entrare dalla panchina, mentre Cruz non viene schierato. Funari viene schierato terzino destro al posto di Fatarella. A centrocampo torna la coppia Proietti-Gagliardi, con Canestrelli che parte dalla panchina. Davanti Luciani imbecca il trio formato da Vittorini, Di Vico e Avellini. Sfida particolarmente emozionante per Manuel Vittorini, che torna ad incontrare il fratello Cristian, che a dicembre aveva salutato il Tamagnini per passare proprio alla formazione di Stefano Del Canuto. Civitavecchia che parte meglio dei padroni di casa sfiorando dopo pochi minuti con Di Vico la rete del vantaggio grazie ad un’ottima parata dell’estremo difensore avversario Bertollini, non sfruttando al meglio un cross di Avellini. Al 17’ altra grossa chance per i nerazzurri, stavolta con il bomber Manuel Vittorini che salta due avversari entra in area e col piede debole calcia colpendo però la traversa. Negli ultimi secondi del primo tempo il Civitavecchia trova il gol dello 0-1: ottimo scambio tra Manuel Vittorini e Di Vico col numero 7 che di prima, col destro a giro supera Bertollini e segna il vantaggio nerazzurro. Inizio di ripresa e la Sorianese dalla distanza cerca il pari colpendo però il palo con Lazzarini con la palla che esce dalla zona della porta. Al 67’ il raddoppio nerazzurro: calcio d’angolo di Proietti, sponda di Avellini e sul secondo palo ancora Manuel Vittorini che deve spingere il pallone in rete: 0-2 Civitavecchia. Dopo pochi minuti i nerazzurri segnano il terzo gol: cross di Vittorini d’esterno, Avellini di testa trova la risposta di Bertollini e sulla respinta, Luciani realizza il 3-0 che mette il punto esclamativo alla contesa. Ed ora sarà una settimana campale quella che ci porterà al super scontro di domenica prossima, quasi sicuramente con start alle 16.30, per l’incontro con la W3 Maccarese, che deciderà le sorti di questo Civitavecchia. Indiscrezioni narrano che dalle parti di Campo dell’Oro siano già al lavoro per definire un ambiente davvero bollente, per un incontro che sarà ricordato almeno per tutta la prossima estate.

IL DIRETTORE SPORTIVO ANGELOCORE: «NON CI RESTA CHE VINCERE DOMENICA PER CORONARE IL NOSTRO SOGNO». «La partita è stata preparata perfettamente - dichiara il direttore sportivo Marco Angelocore - nel migliore dei modi dallo staff. Non abbiamo mai rischiato niente. Siamo stati bravi a tenere il campo per tutti e 90 i minuti, abbiamo sbloccato l’incontro e poi abbiamo sofferto solo nei primi 10 minuti del secondo tempo, anche se la nostra difesa non ha corso grossi pericoli. Poi abbiamo ripreso in mano il gioco, raddoppiano e triplicando. Tutti sono stati bravi ed hanno mostrato un livello di attenzione alto. Sono molto contento di quanto fatto. Ora non ci resta che vincere domenica contro la W3 Maccarese per coronare il nostro sogno, non sarà facile perché loro potranno giocare consci che due risultati su tre gli garantiranno l’accesso ai playoff promozione».

Il Civitavecchia ha inseguito a lungo questo secondo posto, dopo aver avuto anche il primo nel corso della prima parte della stagione. Qualche settimana fa non erano tanti coloro che credevano nella rimonta rispetto alla W3, ma ora l’unico pensiero deve essere quello di tenere le briglia sul match del Tamagnini per condurre Civitavecchia ad un obiettivo mai raggiunto negli ultimi 10 anni, almeno.

LA FORMAZIONE (4-3-3): Romagnoli, Funari, Bianchi, Pica, Pompei (46’ Fatarella), Proietti (75’ Canestrelli), Gagliardi (79’ Laurenti), Luciani (85’ Rossetti), Avellini, Vittorini (80’ Cesaroni), Di Vico. A disposizione: Calisse, Rei, Cerroni, Cruz. Allenatore: Castagnari.

