Hanno ottenuto ottimi risultati i ragazzi della Polisportiva Azzurra di Santa Marinella ai Campionati Regionali di Badminton. La società tirrenica si è distinta con successo agli Assoluti di Bracciano. Il team rivierasco ha conquistato un totale di tre medaglie d’oro e una di bronzo. I tre titoli regionali sono stati ottenuti nel singolare femminile con l’oro andato a Maria Grazia Italiano. Oro anche nel doppio femminile con la coppia formata da Alessandra Tiburzi e Maria Grazia Italiano, oro nel doppio misto con Alessandra Tiburzi Daniele Carlone del Bracciano Badminton. Il medagliere dell'Azzurra è stato completato da un terzo posto nel doppio misto, ottenuto da Andrea Mandrici in coppia con Maria Grazia Italiano. Tra le buone prestazioni della giornata, si segnala anche la prova della giovane Linda Carletti, che pur non essendo riuscita a superare gli avversari più esperti, ha mostrato buone potenzialità per il futuro.

