Tre gol per conquistare la prima vittoria del periodo di amichevoli. L’ha ottenuta il Civitavecchia Calcio contro l’Orbetello, squadra di Promozione Toscana. Al Tamagnini l’incontro, atteso anche per la presenza di alcuni giocatori conosciuti nell’ambito locale e regionale tra i maremmani, si è chiuso sul 3-0 per gli uomini di Massimo Castagnari, che hanno prevalso in maniera abbastanza limpida, concedendo poco o nulla agli ospiti. I civitavecchiesi hanno dovuto fare i conti con le assenze a centrocampo degli acciaccati Ambro e Canestrelli.

Risultato che si sblocca al 18esimo, quando Sebastiani supera in corsa il portiere avversario e di rapina deposita oltre la linea bianca. Il raddoppio giunge 10 minuti dopo in contropiede, con De Costanzo bravo a sfruttare il tempo giusto per andare alla realizzazione.

Nella ripresa Castagnari passa, per un po’, dal 4-3-3, al 4-2-3-1 ed arriva anche il tris con un favoloso bolide a incrociare di Squerzanti dal lato corto dell’area di rigore. Tutto questo al minuto 11. Quindi un test riuscito per i nerazzurri, che torneranno in campo giovedì prossimo contro il Tarquinia.

@RIPRODUZIONE RISERVATA