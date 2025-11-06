Ormai lo diciamo ogni settimana, è sempre calciomercato. Continuano le indiscrezioni riguardanti i giocatori del territorio, con alcuni di loro che si stanno guardando intorno in attesa del mercato di dicembre. Indiscrezioni danno per possibile la partenza e il riavvicinamento verso casa di tre calciatori molto conosciuti nel territorio, ovvero Luigi Ruggiero, Luca Di Gennaro e Luca Nunziata, attualmente in forza al Montefiascone, con cui stanno disputando il girone A di Prima Categoria.

I tre si trovano molto bene dalle parti del lago di Bolsena, come dimostra la posizione medio-alta in classifica dei falisci, ma alcune proposte che gli sarebbero giunte, potrebbero fargli optare per un cambio di squadra nelle prossime settimane, visto che ci stiamo avvicinando al mercato invernale. Ancora non ci sono notizie consistenti sulla squadra dove potrebbero andare a giocare, ma l’idea è di tornare vicino casa, anche per far combaciare gli impegni di lavoro e con la famiglia. Nei prossimi giorni se ne potrebbe sapere di più e sicuramente non saranno poche le società che, anche per rilanciarsi, potrebbero pensare di puntare su di loro.

