Nei prossimi giorni allo stadio Rocchi di Viterbo appuntamento con il calcio giovanile di ottima qualità visto che nel Lazio da domenica 8 a lunedì 30 giugno si cimenteranno le 36 compagini in lotta per gli scudetti delle categorie Under 15, Under 16, Under 17 e Under 18. Si giocherà al “Benito Stirpe” di Frosinone, al “Domenico Francioni” di Latina, il “Centro d’Italia-Manlio Scopigno” di Rieti, all’ “Enrico Rocchi di Viterbo”, al “Roberto Del Bianco” di Anagni e al “Giovanni Scavo” di Velletri. A questi, si aggiunge il PalaSport di Fondi che ospiterà le competizioni di futsal. L’accesso agli impianti sarà totalmente gratuito dietro presentazione di un titolo di accesso scaricabile sul sito Figc. «Scende in campo nel Lazio la meglio gioventù del calcio italiano, il fiore all’occhiello del nostro movimento - ha detto il presidente della Figc Gabriele Gravina - i grandi numeri e l’ottima qualità tecnica dei partecipanti rendono alla perfezione la ritrovata vitalità dei vivai delle società professionistiche e dilettantistiche, nonché il lavoro strategico impostato dalla Federazione attraverso il suo settore giovanile e Scolastico e il Club Italia2. Ringrazio Tim per essere sempre al nostro fianco e per aver investito in questa straordinaria progettualità, così come ringrazio la regione Lazio per aver voluto ospitare e legarsi così convintamente alla promozione dei valori del calcio giovanile».

QUESTE LE GARE ALLO STADIO “ENRICO ROCCHI” DI VITERBO. Venerdì 13 giugno ore 17.30 semifinale Serie C Under 17 tra Pro Vercelli-Benevento; lunedì 16 giugno ore 17.30 finale Under 16 tra due compagini che usciranno dalle semifinali di ritorno dell’8 giugno Albino Leffe-Padova (and. 1-1) e Spal-Ascoli (and. 2-0); mercoledì 25 giugno ore 17.30 finale Under 15.

©RIPRODUZIONE RISERVATA