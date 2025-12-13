Torna in terra sarda la Flaminia Calcio che dopo le sconfitte con Sassari ed Olbia ed il pareggio contro il Monastir domani alle 14,30 è attesa dal match sul campo di un Calcio Budoni, sorpresa del girone G che staziona in un ottimo quarto posto alle spalle della capolista Scafatese e delle inseguitrici Trastevere e Nocerina. La Flaminia ha metabolizzato la delusione di sette giorni fa quando si è vista raggiungere sul pari al 96esima nella sfida interna contro la Nocerina. I rossoblù di Nofri inseguono un risultato positivo per cercare di migliorare una classifica anemica con soli 18 punti all’attivo con la Flaminia che ha potenziale per poter fare meglio. Primo obiettivo è quello di allontanarsi dalla zona calda della classifica con i viterbesi che si trovano appena un punto sopra alla zona play out. Il match tra Budoni e Flaminia sarà diretto dal signor Ferdinando Carluccio della sezione de l’Aquila, collaboratori Alexandru Mariut Dragos di Asti e Davide Marro di Cuneo. Il programma della penultima giornata di andata è il seguente: giocata oggi Cassino-Sassari Calcio Latte Dolce. Domani alle 14 Nocerina-Monastir e alle 14,30 Albalonga-Trastevere, Anzio-Olbia, Sarrabus Ogliastra-Valmontone, Calcio Budoni-Flaminia, Montespaccato-Ischia Calcio, Palmese-Scafatese e Real Monterotondo-Atletico Lodigiani.