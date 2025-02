La trasferta della San Giorgio Pallavolo, nel girone C della Serie C femminile non è stata fortunata, con una netta sconfitta per 3-0 contro l'Apd Tor di Quinto. In quel di Formello (Roma) la compagine locale ha dominato il match, imponendo il loro gioco e lasciando poco spazio alle aeroportuali. I parziali di 25-18, 25-20 e 25-12 evidenziano una partita a senso unico, in cui le ragazze di casa hanno mantenuto un ritmo elevato per tutta la durata della gara. L'inizio della sfida non è stato dei migliori per la San Giorgio, che ha cercato di partire forte, ma è calata a metà set, permettendo alle avversarie di prendere il controllo dell'incontro. Nel secondo set le ospiti hanno cercato di reagire, ma la loro risposta non è stata sufficiente per conquistare il parziale, nonostante un finale più equilibrato rispetto al primo. Nel terzo set la stanchezza e il morale basso hanno pesato sulla prestazione delle giocatrici di coach Pascali che non sono riuscite a contrastare la risposta incisiva delle altre colleghe. Con un deciso 25-12, il Tor di Quinto chiude la pratica con un successo meritato.

Nel prossimo turno la San Giorgio ospiterà domenica 2 marzo alle ore 18 la Rim Sport Cerveteri.

LA CLASSIFICA. Tor di Quinto 42; Lazio Volley 40; Tibur Volley 35; Luiss Volley 34; Virtus Roma 34; San Giorgio Pallavolo 32; Cali Roma 32; Don Orione 27; Rim Sport Cerveteri 16; Lab Settesoli 15; Volley Friends Roma 13; Poolstars 9; Roma7 Volley 7; Green Volley 0.

Ale. Gi.

