Alessandro Ingarao (Associazione Tennis Match Ball Siracusa) si aggiudica il Torneo Open di Tennis sponsorizzato “Dolce Tuscia” Capranica svoltosi presso i campi in terra battuta del Circolo “Colle Diana” di Sutri. Nella finale supera con un doppio 6-3 il 2.3 Gianrocco De Filippo (Associazione Tennistica Canottieri Roma). Oltre 80 gli atleti che per quindici giorni si sono alternati in un tabellone di gare arbitrate impeccabilmente dal direttore di gara Federica Brussolo, dal giudice di gara Federale Luigi Maria Sambenedetto e dal giudice arbitro Affiliato Lorenzo Bombardi. Prima della giornata il Circolo festeggia le gesta delle “quote rosa padel” Maura Salza, Flavia Alesini, Barbara Cruciani, Francesca Carboni, Barbara Allegrozzi, Simona Bernardini, Serena Del Frate e Alessandra Bellemo. «Approdano in finale - sottolineano - alla fase provinciale argento Coppa Italia Powerade ma perdono combattendo contro l’area Padel-Nairobi con il risultato 6-4 7-5 nel primo incontro e 6-4 6-7 con tiebreak finale nel secondo. Una squadra che si è formata da poco e che ha iniziato ad allenarsi a livello agonistico da poco meno di un anno con i maestri della Padel Link Academy. Noi del circolo, contentissimi del secondo posto, non possiamo che lodare questa squadra che nel tempo, oltre a prendere sempre più coscienza del padel ha saputo creare un gruppo affiatato anche fuori dal campo. Non è una regola scritta da nessuna parte ma saper essere gruppo prima ancora di entrare in campo è, secondo noi, la base di tutto. Ancora brave».

©RIPRODUZIONE RISERVATA