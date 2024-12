Anche quest’anno prosegue la tradizione motoristica, grazie al lavoro del Gruppo Piloti Civitavecchia. Tornano a rombare i motori sulla strada delle Colline dell’Argento per la seconda edizione del Trofeo Coppa Lazio-Città di Civitavecchia, dedicato all’ability drive. Ma quest’anno l’evento avrà una cornice ancora più importante e rilevante, perché sarà la prima edizione del trofeo Enzo De Cicco, ovvero il compianto ed indimenticato presidente del Gpc e colonna portante del motorsport civitavecchiese e del centro Italia. Va ricordato che De Cicco ci lasciò lo scorso anno, proprio nel weekend dove era prevista la manifestazione, a due giorni dall’evento. Il Gruppo Piloti rese omaggio a De Cicco in quella circostanza, con la promessa, poi mantenuta, di farlo in una forma completa e formale l’anno successivo. Prosegue la tradizione motoristica nel ricordo di Enzo De Cicco, lo storico Presidente del Gruppo Piloti Civitavecchia.

«È passato un anno dall'ultimo appuntamento motoristico del Gpc - dichiarano dal club locale - colto dalla perdita del proprio presidente, il quale ha per anni lavorato affinché la gara automobilistica si svolgesse e calamitasse partecipanti anche da fuori Regione». La gara si svolgerà domenica 6 ottobre lungo lo storico tracciato che dalle Terme di Traiano termina in direzione Allumiere. Ad un anno esatto dalla scomparsa di Enzo De Cicco, il Gpc si presenta in una veste rinnovata. È difatti Eugenio Bottoni, storico membro del Gruppo Piloti, il nuovo presidente. Con il contributo degli altri membri, alcuni anche in veste di partecipante alla gara, Gabriele Decina, Francesco Derosas, Serena D'Amora, Antonio Morali, Francesco Lo Iacono e Pietro Renzi, mentre la Ac Events di Fortunato Varone si occuperà degli aspetti organizzativi.

