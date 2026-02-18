Torna anche nel 2026 l’appuntamento con Giocagin UISP, la grande festa dello sport e della solidarietà patrocinata dal Comune di Civitavecchia. Domenica dalle 9.30 alle 13 il parquet del PalaRiccucci ospiterà una mattinata all’insegna del movimento, dell’inclusione e del divertimento.

Giocagin è un’iniziativa nazionale promossa dalla UISP – Unione Italiana Sport Per tutti, capace ogni anno di coinvolgere migliaia di persone in tutta Italia. Non una competizione, ma uno sport-spettacolo aperto a tutte le età, dove protagonisti saranno il sorriso, la partecipazione e la condivisione.

Sul parquet si alterneranno esibizioni di Arci Uisp Campo dell’Oro, Centro Studi Danza, Elite Academy, Althea, CulturaFisica, PDD, Urban Style, New Dance Evolution, Opera, Ginnastica Civitavecchia, Arteritimica, Duo Dado e TopLine Training 2.0, in un susseguirsi di performance tra danza, ginnastica e fitness.

L’evento ha anche una forte finalità benefica, a sostegno di progetti sociali e della promozione di uno stile di vita attivo e inclusivo. L’ingresso è libero: l’invito è rivolto a bambini, famiglie e nonni, perché con Giocagin l’importante non è vincere, ma esserci.

