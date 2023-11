Il Tolfa, seconda in classifica, alle 14.30 contro la Cenerentola del girone Castel Sant'Elia, formazione che viaggia ancora a zero punti. La squadra collinare, allenata da mister Roberto Macaluso, è reduce dalla vittoria di domenica e quindi è ira al secondo posto in classifica e quindi i biancorossi oggi scendono in campo ancora più determinati a vincere per restare lassù e non perdere terreno. Fra le nostre file mancherà Pomponi (per infortunio) e Ficorella (per impegni familiari), per il resto sono tutti a disposizione del mister. In vista di questa sfida il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso spiega: «Affrontiamo una squadra con l'acqua alla gola perché sono ancora a zero punti, quindi possiamo essere certi che verranno a giocare col coltello fra i denti per cercare in ogni modo di portare via punti: prevedo una squadra che ci aspetta, che si metterà davanti alla difesa per cercare di ripartire. Noi veniamo da un buon periodo e dobbiamo dare continuità ai bei risultati: ci stiamo riuscendo e vincere oggi significherebbe metterci in una posizione di classifica ancora più comoda e tranquilla. È una partita in cui abbiamo tutto da perdere, quindi dobbiamo stare molto attenti alle loro ripartenze. Abbiamo preso informazioni su di loro e quindi sono certo che sarà una partita difficili, così come tutte le partite di questo campionato molto equilibrato e dove si rischia di perdere punti con qualsiasi squadra».

