SANTA MARINELLA - Nella giornata di domenica, Santa Marinella è stata investita da un violento temporale che ha causato allagamenti in diverse zone della città, inclusa la scuola Centro.

Intorno alle 17, un nubifragio ha riversato sulla città ettolitri d’acqua che, come era ipotizzabile, ha creato disagi agli automobilisti che si sono trovati in una sorta di torrente interminabile che, dalla Passeggiata al Mare ha accompagnato i conducenti dei veicoli fino alle porte di Civitavecchia.

In effetti i disagi sono durati solo qualche ora e cioè fino a quando, terminata la pioggia battente, l’acqua è defluita a mare e le strade sono tornate ad essere percorribili. Evidentemente i tombini e le cadatoie hanno fatto il loro dovere.

Ma gli effetti del temporale li hanno pagati gli stabilimenti balneari, in particolare il Trieste, collocato sotto la Passeggiata al Mare, che nel pomeriggio di domenica è stato investito da un fiume d’acqua proveniente dalla stazione ferroviaria. La furia della pioggia è stata talmente violenta che l’acqua ha portato via la sabbia dell’intero stabilimento, lasciando il tratto di arenile ad una landa desolata. Ed è in questi momenti che è stato possibile vedere il grande gesto di solidarietà da parte dello stabilimento limitrofo.

Questa mattina, i gestori dell’arenile comunale Perla del Tirreno, vedendo in difficoltà i proprietari del “Trieste”, si sono muniti di una piccola ruspa ed hanno ripopolato l’arenile spazzato via dall’acqua, di una grande quantità di sabbia prelevata dallo stabilimento confinante. Un gesto che non è passato inosservato sia alla signora Tasselli, sia ai clienti del suo stabilimento che, nel periodo in cui si sono svolti i lavori di travaso della sabbia da una spiaggia all’altra, sono stati ospitati del Perla del Tirreno. “Devo ringraziare il signor Stefano Di Marzio (gestore della Perla del Tirreno ndr) – ha detto Danila Tasselli titolare del Trieste – per il suo gesto di solidarietà, se non era per lui, noi non potevamo tenere aperto per alcuni giorni il nostro stabilimento. E’ stato veramente gentile e questo gesto dimostra che c’è ancora qualcuno che crede nei valori della solidarietà”.

