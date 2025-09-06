Parte ufficialmente oggi pomeriggio alle 15.30 la nuova stagione del Tolfa, che farà il suo esordio nel primo turno di Coppa Italia Promozione tra le mura amiche dello Scoponi. Avversario l’Urbetevere, formazione ricca di talento, pronta a mettere in campo corsa, entusiasmo e freschezza atletica. «L’Urbetevere è una squadra giovane - dichiara il tecnico Michele Micheli - formata da ragazzi che hanno fatto percorsi importanti nelle categorie d’élite e che, quindi, avranno probabilmente una freschezza atletica superiore alla nostra. Abbiamo preparato al meglio i nostri giocatori e mi aspetto una bella partita. Giochiamo in casa e vogliamo regalare una soddisfazione ai nostri tifosi».

L’allenatore ha sottolineato come la gara rappresenti un test importante per valutare la condizione della squadra e i progressi del gruppo: «Dal punto di vista delle informazioni sull’avversario ne abbiamo poche, quindi sarà anche un banco di prova per capire a che punto siamo nel nostro percorso di crescita e dove eventualmente c’è da intervenire. Veniamo da due semifinali consecutive in Coppa e ci teniamo molto: il gruppo è buono e daremo il massimo per andare avanti».

Il Tolfa proverà a sfruttare il fattore campo per cominciare nel migliore dei modi , con un occhio già rivolto a confermare le ambizioni mostrate negli ultimi anni.

