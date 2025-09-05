SANTA MARINELLA - Segnalazione di un cittadino santamarinellese in merito allo stato di degrado del lungomare Guglielmo Marconi. «È inammissibile assistere ad immagini del genere – dice il cittadino - un posto come questo, frequentato ogni giorno da migliaia di persone e di turisti, dovrebbe essere valorizzato affinché possa essere definito, come si è soliti chiamarlo la Perla del Tirreno. Chiediamo l'intervento urgente dell'amministrazione comunale, anche per tutte le altre zone che versano in stato di abbandono. Santa Marinella merita rispetto e pulizia».

