TARQUINIA - L'Espresso Siena farà tappa anche a Tarquinia. L’iniziativa nata dalla collaborazione di Fs Treni turistici italiani e Fondazione Fs, che ha curato il restauro delle carrozze di prima classe, icone dei viaggi degli anni settanta, è un vero tuffo a 50 anni fa. Il treno storico espresso partirà da Roma e arriverà al cuore pulsante della Toscana per tre weekend: 27-28 settembre, 4-5 ottobre e 1-2 novembre 2025. La partenza è fissata da Roma Termini il sabato mattina alle 07:42, con arrivo a Siena alle 13:20. Il ritorno è previsto la domenica alle 15:05.

Con le sue eleganti carrozze “Gran confort”, il viaggio diventa un’esperienza a bordo di un'autentica icona del passato. L’iniziativa nasce dalla collaborazione di Fs Treni turistici italiani e Fondazione FS. Espresso Siena rappresenta un’alternativa lenta e panoramica, con un alto interesse storico e paesaggistico. Il treno prevede fermate a Tarquinia, Capalbio, Orbetello, Grosseto, Montepescali, Monte Antico, Buonconvento e Monteroni d’Arbia.

