CIVITAVECCHIA – Si torna a parlare della rotatoria sulla Mediana, all’altezza di via Benci & Gatti, tema già segnalato nei giorni scorsi. Dopo la pausa estiva lo Sportello di Ascolto sulla sicurezza ha ripreso l’attività e riferisce di un «bombardamento di lamentele» per l’attuale disciplina dell’incrocio: obbligo di svolta a destra per chi arriva da largo Acquaroni, traffico che si riversa sulle vie limitrofe, criticità accese dal mercatino settimanale di viale Nenni e timori per il rientro a scuola di lunedì 8 settembre.

Secondo il responsabile dello Sportello, Remo Fontana, si moltiplicano le condotte vietate di alcuni automobilisti che, pur di imboccare la direzione Roma, tentano «manovre fantasiose ed estremamente pericolose», mettendo a rischio chi rispetta le regole. «Sarebbe utile conoscere il parere della Polizia locale su questa nuova configurazione e, nelle ore di punta, garantire una presenza fissa all’incrocio», osserva.

Fontana ricorda di aver criticato anche precedenti soluzioni poi abbandonate, con conseguente spreco di risorse, e chiede all’amministrazione di rivedere il progetto. In via transitoria propone di istituire il senso unico in via Raffaello Sanzio verso Roma, strada oggi molto caricata dai flussi e già teatro in passato di incidenti gravi. «Ho scritto al Sindaco in modo cordiale, ma non ho ricevuto riscontri», aggiunge.

Dal Pincio, per ora, tutto tace. Intanto, con la riapertura delle scuole e il mercato settimanale, la città chiede rapidità: vigilanza, correttivi immediati e un confronto pubblico sulle scelte viarie prima che l’imbuto diventi quotidiano.

