CIVITAVECCHIA – Alberi ancora al centro dell’attenzione a Civitavecchia. Dopo mesi di polemiche su potature e abbattimenti, e a pochi giorni dal cedimento di un albero a largo monsignor D’Ardia che per fortuna non ha provocato feriti ma danni lievi al tetto del bar, arrivano due nuove ordinanze che dispongono interventi urgenti sul verde cittadino.

La prima, firmata dal sindaco Marco Piendibene, riguarda un gelso bianco in viale Garibaldi, classificato in “Categoria C-D – gravità elevata” e contraddistinto dal numero identificativo 1921. La relazione dell’agronomo e i sopralluoghi comunali hanno certificato un elevato rischio di schianto: da qui la decisione di abbattere la pianta entro sette giorni, con successiva compensazione ambientale. Sarà la Soprintendenza a indicare la specie da mettere a dimora in sostituzione.

La seconda ordinanza, firmata dal dirigente della Polizia locale Ivano Berti, istituisce la disciplina viaria necessaria all’abbattimento dei quattro alberi “morti in piedi”. I lavori si svolgeranno tra lunedì e mercoledì e interesseranno via Garibaldi, appunto, e poi via Alcide De Gasperi, via Roma e via Bernini, con divieti di sosta e rimozione forzata per consentire l’accesso dei mezzi.

L’amministrazione sottolinea la necessità di agire per garantire la sicurezza in zone ad alta frequentazione, evitando rischi per la circolazione e per i pedoni. Ma resta aperta la questione della gestione del patrimonio arboreo cittadino, da tempo al centro di accese discussioni. Comitati e associazioni chiedono più trasparenza e una pianificazione di lungo periodo, per evitare di ridurre il verde urbano a colpi di emergenze e ordinanze.

Il messaggio che arriva da Palazzo del Pincio è chiaro: la priorità è la pubblica incolumità. Ma, tra alberi da abbattere e nuove piantumazioni annunciate, la sensazione è che il confronto tra istituzioni e cittadini continuerà ad animare il dibattito.

