TOLFA – Nuovo colpo allo spaccio locale. Questa mattina, alle prime luci dell’alba, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno eseguito un blitz in un’abitazione privata situata in via San Sebastiano, nella zona di Poggiarello, a Tolfa, nell’ambito di un’operazione mirata al contrasto del narcotraffico.

L’intervento è scattato intorno alle 6: i militari hanno fatto irruzione nella casa di un ventenne del posto, sorprendendolo nel sonno. Nel corso della perquisizione, sono stati rinvenuti quasi due etti di cocaina, già suddivisi in dosi e pronti per essere immessi sul mercato. Sequestrati anche materiale per il confezionamento e un bilancino di precisione, elementi che rafforzerebbero l’ipotesi di un’attività di spaccio, e anche alcune armi soft air di notevole potenza, ora sotto verifica per accertarne l’eventuale modifica.

Dopo oltre due ore di controlli e accertamenti, il giovane è stato portato via intorno alle 8:15 e trasferito nella caserma di Civitavecchia, dove è stato dichiarato in stato di arresto.

Al ventenne è contestato il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio, previsto e punito dall’art. 73 del D.P.R. 309/1990 (Testo unico sugli stupefacenti).

L’operazione si inserisce in un più ampio piano di controllo e prevenzione condotto dai Carabinieri per arginare il fenomeno dello spaccio nei piccoli centri collinari.

Il ragazzo è ora a disposizione dell’autorità giudiziaria e verrà sottoposto all’udienza di convalida dell’arresto nelle prossime ore.

Non si escludono ulteriori sviluppi: gli inquirenti stanno indagando per accertare eventuali collegamenti con altri soggetti coinvolti nella rete di approvvigionamento e distribuzione della droga.

