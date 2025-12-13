Trasferta insidiosa per il Tolfa, atteso domani mattina nella tana del Real Campagnano.

Al “Nicola Ferrucci” di Campagnano di Roma, con fischio d’inizio alle ore 11, i collinari affronteranno una squadra che in classifica precede di un solo punto e che, soprattutto tra le mura amiche, ha dimostrato solidità e continuità.

Una sfida tutt’altro che semplice, come sottolinea mister Cafarelli alla vigilia:

«Sicuramente sarà una partita molto difficile. Affrontiamo una squadra ben allenata da un tecnico che conosco bene, che ha fatto molto bene lo scorso anno in Prima Categoria e che sta continuando a far bene, soprattutto in casa. È una squadra compatta, di qualità, che gioca a buoni ritmi».

Il Tolfa arriva all’appuntamento con diverse incognite legate alle assenze. La settimana di lavoro è stata infatti condizionata da numerosi problemi fisici:

«Siamo stati un po’ limitati – spiega il tecnico –. Manuel Vittorini e Christian Vittorini sono bloccati con la schiena, Miguel Vittorini ha avuto la febbre, così come altri due ragazzi. Ancora non riusciamo a recuperare Converso, che verrà con noi ma difficilmente sarà quello della partita. Inoltre Monte Neri non sarà disponibile per motivi di lavoro. La situazione è piuttosto complessa e solo domani mattina sapremo chi potrà scendere in campo».

Nonostante le difficoltà, Cafarelli guarda con fiducia al gruppo e al lavoro svolto in queste prime settimane:

«Io sto bene, sono felice. Ho trovato un bel gruppo che mi segue e che mi sta dando tanti feedback positivi. Abbiamo fatto un’analisi insieme ai ragazzi su quelli che sono i nostri punti di forza, i punti deboli, le opportunità che abbiamo davanti e anche le possibili minacce. In base a questo ci siamo dati uno schema di lavoro per andare avanti passo dopo passo».

Un percorso che richiede tempo, ma nel quale l’allenatore crede fortemente:

«Chiaramente non possiamo arrivare a tutto subito, ma possiamo mettere un pezzettino alla volta. Io sono convinto che ce la faremo».

Il tecnico torna poi sulla gara precedente e sul momento di transizione vissuto dalla squadra:

«La partita di domenica scorsa è stata un po’ strana. Avevamo fatto soltanto due allenamenti e non ero ancora così incisivo all’interno della squadra. Nonostante questo, abbiamo avuto le nostre occasioni e messo in mostra le nostre qualità».

Infine, un riferimento all’episodio arbitrale che ha fatto discutere:

«L’errore arbitrale è stato evidente e abbastanza grave, ma purtroppo fa parte del calcio. Ci saranno sempre situazioni di questo tipo e noi dobbiamo essere più bravi anche rispetto a ciò che può accadere durante la direzione di gara».

La gara sarà diretta da F. Rodomonti, coadiuvato dagli assistenti M. Manciagli e A. Bonucci.

Domani mattina il campo dirà se, nonostante le difficoltà, il Tolfa saprà rispondere presente in una trasferta che si annuncia delicata e importante per il prosieguo del campionato.

