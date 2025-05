Anticipo forzato per il Tolfa. I collinari anticipano alle 15 a porte chiuse la 34esima sfida del campionato di Promozione sul campo Anco Marzio di Ostia contro il Rodolfo Morandi, che ha chiesto l’anticipo per problemi logistici. Il tecnico del Tolfa, Roberto Macaluso, per questa difficile sfida dovrà fare i conti con le molte defezioni: tra infortunati, squalificati e indisponibili la formazione collinare è ridotta ai minimi termini. Mancheranno, infatti, Quinti, Nuti, Vittorini, Bevilacqua, Imperiale e Fagioli; quindi mister Macaluso dovrà attingere dai calciatori delle formazioni giovanili e mandare in campo una squadra rimaneggiata. «Vorremmo cercare di finire nel modo migliore la stagione - ha sottolineato il tecnico Macaluso alla vigilia della sfida - oggi bisognerà prima di tutto vedere i disponibili visti i problemi oggettivi delle defezioni. In questa stagione le assenze hanno pesato e la coperta corta non ci ha permesso di esprimerci nel modo migliore. Nelle ultime 5 partite non siamo riusciti a vincere anche perché la squadra non gioca con la tranquillità giusta. Vincere aiuta a vincere e, quindi, auspico che i ragazzi trovino la forza e la grinta giusta per superare questa empasse. Ancora in gioco, anche se sarà difficile ottenerlo, c’è l’obiettivo playoff a cui accederanno solo la seconda e la terza classificata e a 4 partite dalla fine ancora la matematica ci fa sperare». Ad attendere il Tolfa il Real Morandi (48 punti) che ha già conquistato la salvezza, ma non staranno a guardare e venderanno cara la pelle; i pupilli di patron Alessio Vannicola, che viaggiano al quinto posto in classifica a 54 punti e a -5 dal Santa Marinella (impegnata contro il Palocco) e dall’Ostiantica (che giocherà contro l’Indomita Pomezia), ci tengono a sfatare il tabù vittorie tornando di nuovo a fare bottino pieno e a rimanere in corsa per arrivare ai playoff.

