Appuntamento ostico per il Tolfa: i collinari di patron Alessio Vannicola domani alle ore 11 in questa 27esima giornata del campionato regionale di Promozione girone A sono attesi sul campo Aldobrandini dall'ostica Ostiantica. Il turno infrasettimanale per i tolfetani è stato indigesto e oggi per i biancorossi c'è tanta voglia di riscatto e di esprimersi al meglio, visto che mercoledì pomeriggio dopo 95 minuti giocati sotto una pioggia torrenziale contro l'Atletico Salaria Vescovio - squadra esperta e fisicamente molto dotata - hanno ceduto 4-3 ai capitolini perdendo una buona occasione per incollarsi alla 1^ posizione. Per il team di mister Roberto Macaluso, però, la sfida da giocare è una di quelle toste in cui è vietatissimo sbagliare: c'è infatti da giocare un altro scontro diretto, quello con l’Ostiantica. Per i ragazzi di mister Macaluso occorreranno mente, cuore e gambe: per portare via punti preziosissimi occorrerà dare il massimo cercando di capitalizzare il più possibile quanto creato. Con il contemporaneo pareggio di mercoledì scorso fra le prime della classe Santa Marinella e Grifone Gialloverde, per il Tolfa oggi è importante vincere e restare ben aggrappato ai piani alti della classifica: i biancorossi sono l’unica squadra fra le prime 5 classificate ad aver osservato il turno di riposo e quindi con 11 partite ancora da giocare tutto è ancora da decidere. Per la sfida di domani saranno assenti Quinti e Galletti.

«Affrontiamo - spiega l’allenatore Roberto Macaluso - una squadra forte che adesso è al terzo posto in classifica davanti a noi - veniamo dalla brutta sconfitta di mercoledì, quindi c'è voglia di rivalsa, c'è voglia di provare a prendere i tre punti. Nell'allenamento di venerdì noi tecnici ci siamo confrontati con la squadra e quindi quello di oggi sarà sicuramente un Tolfa diverso da quello visto mercoledì. Cercheremo di fare la partita. Mi auguro comunque che venga fuori una bella partita tra due squadre che lottano per il vertice».

