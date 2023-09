Sorrisi a metà per le formazioni del comprensorio impegnate nell’andata dei 32esimi di Coppa Italia di Promozione.

Il boccone più amaro, anche se reso digeribile grazie alla rete allo scadere di Moretti, lo deve mandare giù il Tolfa, che allo Scoponi impatta 4-4 con gli ospiti del Borgo Palidoro. Nonostante i quattro gol subiti in casa, resta ancora tutto aperto per la sfida di ritorno, dove la formazione allenata da Macaluso sarà comunque obbligata a vincere. Partita maschia, molto combattuta e con repentini cambi di fronte. I ragazzi di mister Macaluso vanno vicini alla rete al 9' del primo tempo con Pasquini, ma il suo tiro viene deviato in corner. In ripartenza, dopo soli 2', il Borgo Palidoro apre le marcature. Dopo 5' il Tolfa crea un'ottima occasione: su sponda di Moretti Taflaj tira e il portiere ha respinge, sempre Taflaj non riesce a spedire in rete la ribattuta. Al 25' episodio dubbio non fischiato dal direttore di gara: il portiere tocca la palla con le mani fuori dall'area di rigore; poco dopo punizione per il Tolfa tra le braccia dell’estremo difensore. Intorno alla mezz'ora autorete di Taflaj e 2-0 per il Borgo Palidoro. Al 39' il portiere Ciaccia para il tiro dell’avanti del Palidoro, che calciando lo colpisce; anche qui il direttore di gara lascia correre nonostante le proteste dei biancorossi. Per molti minuti il portiere rimane a lungo a terra infortunato e poi esce dolorante portato a braccia e trasportato dall'ambulanza al pronto soccorso di Civitavecchia. Nella ripresa gol del 3-0 per il Palidoro con l'ex Savarino. Il Tolfa con l'entrata degli esperti Bevilacqua, Moretti, Pastorelli e Pomponi riesce per due volte a intaccare la rete avversaria con Salvato e Moretti. Poi colpo di coda del Borgo Palidoro che cala il poker con Parini. Al 30' gol mancato da Moretti col portiere che devia in corner e sugli sviluppi arriva il gol di Pangi che accorcia le distanze 4-3. A pochi minuti dalla fine arriva il pareggio grazie a Moretti che trasforma dal dischetto.

Va meglio al Città di Cerveteri, che pur senza brillare, viene via da Pescia Romana con un discretto 0-0 che lo mette in una posizione di favore nella gara di ritorno in programma tra due settimane allo stadio Enrico Galli. Due le occasioni da rete, una per il Pescia, con una bella parata dell’estremo verdazzurro e una per il Cerveteri, con un potenziale rigore annullato per fuorigioco dell’avanti etrusco.

Si giocherà il passaggio del turno tra le mura amiche anche il Santa Marinella. Una buona prova sul rettangolo del Fregene Maccarese è valsa agli uomini di mister Cafarelli un 2-2. Le marcature rossoblu portano le firme di Catracchia e Tabarini.

©RIPRODUZIONE RISERVATA