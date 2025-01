Sfida esterna per il Tolfa per l'ultima giornata del campionato regionale di Promozione (girone A). Il team allenato da mister Roberto Macaluso è atteso alle 11.30 dalla Duepigreco Roma sul campo capitolino “Don Pino Puglisi” a Montespaccato. I collinari la scorsa settimana non hanno potuto disputare la sfida casalinga contro il Real Morandi rinviata a causa della intensa nebbia. Per i biancorossi di patron Alessio Vannicola è tempo di scendere in campo col coltello fra i denti e di giocare al meglio per portare a casa la vittoria. A contendersi la vittoria coi tolfetani sarà la Duepigreco, formazione che dista 2 lunghezze dal Tolfa.

«Riprendiamo il campionato dopo una sosta che si è prolungata per lo slittamento della partita di domenica, quindi è dal ventidue dicembre che non giochiamo. Non sarà facile riprendere il percorso lasciato, ma in settimana i ragazzi si sono allenati bene. Così come la settimana scorsa affrontiamo una squadra che è un po' in difficoltà in questo momento, ma non ci dimentichiamo che è stata per quasi tutta la prima parte della stagione tra i primi posti della classifica, quindi sarà una partita ostica in un campo che è sempre stato difficile, ma ci siamo allenati bene e, quindi, penso e mi auguro che faremo una buona prestazione».

