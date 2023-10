Solo un punto conquistato dal Tolfa nella trasferta contro il Palocco. I ragazzi di mister Macaluso hanno pareggiato 1-1 al termine di una partita combattuta e a lungo dominata. Per i biancorossi in rete Nuti. I padroni di casa hanno messo in atto un gioco molto duro. «È stata una partita difficile giocata su un campo bruttissimo - spiega il ds Marcello Smacchia - ci siamo trovati impreparati e siamo andati un po' in confusione: i nostri ragazzi non sono abituati a questo tipo di campo. Dopo una decina di minuti i padroni di casa si sono portati in vantaggio. Poi abbiamo iniziato a macinare gioco e abbiamo preso in mano il pallino del gioco e abbiamo creato un paio di occasioni per provare a pareggiare. Al 38' del primo tempo abbiamo pareggiato con Nuti». Da questo momento in poi il Tolfa ha provato a spingere, ma senza riuscire a portarsi in vantaggio. Sul momentaneo pareggio per 1-1 il direttore di gara ha poi mandato le due squadre al riposo. Nella ripresa il Tolfa è tornato in campo più grintoso e determinato. «I nostri avversari non ci hanno mai impensierito mentre noi abbiamo abbiamo sfiorato più volte la rete. Al 20' c'era un rigore nettissimo che il direttore di gara non ha assegnato: il giocatore avversario con le mani alzate sopra la testa ha preso la palla. Al 25' loro sono rimasti in inferiorità numerica per espulsione di un giocatore per ammonizione. A questo punto mister Macaluso ha fatto uscire Imperiale e ha mandato in campo Moretti. Al 35' loro sono rimasti in 9 per l'espulsione di un altro giocatore per doppia ammonizione. Da qui è cominciato l'assedio alla porta avversaria: il loro portiere è stato eccezionale e ha fatto tre interventi miracolosi. All'88' sono rimasti in 8 perché un loro giocatore è stato espulso per aver bestemmiato. Abbiamo continuato l'assedio: siamo andati vicinissimi alla rete con Moretti, poi con Taflaj. All'ultimo minuto invece il Palocco stava per segnare ma per fortuna il nostro portiere ha salvato il risultato. Alla fine dal campo difficilissimo in cui abbiamo giocato siamo riusciti a portare via un punto, bravi tutti i ragazzi. Però resta un po' di rammarico per non aver concretizzato ancora una volta le tante occasioni create. Sono stati due punti persi». Al termine della sfida mister Macaluso ha commentato: «Il risultato ci sta un pochino stretto. Anche nella sfida contro il Palocco come al solito purtroppo abbiamo sbagliato ancora tanti gol; nella seconda frazione di gioco abbiamo avuto parecchie occasioni per chiudere la partita con una vittoria, soprattutto quando loro sono rimasti in 9, Siamo riusciti a creare gioco anche se il campo era in pessime condizioni. Torniamo via da Palocco con un punto e questo è importante: è un campo difficile e parecchie squadre faranno fatica a portare via punti. Ho visto nella nostra squadra margini di miglioramento importanti, dobbiamo imparare ad approcciare meglio le partite e a chiederle presto. C'è rammarico, ma guardiamo al bicchiere mezzo pieno e ci buttiamo subito nella preparazione dell'incontro di Coppa». Sulla stessa linea il presidente onorario Giuseppe Marocchi: «Purtroppo, il risultato di parità non premia il volume di gioco espresso dalla nostra squadra e l'impressione é che, come avvenuto due settimane fa sul campo dell'Ostia Antica, si siano persi per strada altri 2 punti».

