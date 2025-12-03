Il Tolfa Calcio ha scelto: sarà Emiliano Cafarelli il nuovo allenatore della prima squadra. Una decisione che segna l’inizio di un progetto tecnico ambizioso, costruito sulla volontà di rilanciare entusiasmo, continuità e identità dopo un periodo di risultati altalenanti.

Giovane ma già molto richiesto nel panorama calcistico regionale, Cafarelli arriva a Tolfa con un curriculum che parla chiaro. In cinque anni da tecnico, tra Prima Categoria e Promozione, ha totalizzato 136 panchine con 86 vittorie e 24 pareggi, conquistando due quarti posti con Duepigreco e Santa Marinella, due secondi posti con Duepigreco e Romulea e raggiungendo una finale di Coppa Italia proprio con la Romulea. Un ruolino di marcia che ha reso il suo nome uno dei più apprezzati e ricercati della nuova generazione di allenatori del Lazio.

«Il calcio rappresenta una parte estremamente importante di me – commenta Cafarelli. – Pratico questo sport da quando ero bambino. Ho avuto il privilegio, e credo anche la bravura, di assaporare il professionismo. Ho vinto campionati e vissuto annate indubbiamente costruttive. Posso ritenermi soddisfatto del percorso fatto finora». Il nuovo mister aggiunge anche un pensiero sul futuro: «Ho manifestato fin da subito la volontà di far parte di un sodalizio che creda in un percorso a medio-lungo termine. Cercavo una società che avesse una visione chiara, che puntasse sulla crescita e sulla costruzione, non solo sul risultato immediato. A Tolfa ho trovato questo spirito».

La scelta di puntare su Cafarelli è stata fortemente condivisa dal direttore sportivo Marcello Smacchia, che ha seguito da vicino la trattativa e l’evoluzione delle decisioni in società.

«Cafarelli è il profilo che cercavamo – spiega Smacchia. – Preparato, motivato, capace di leggere le partite e di costruire un’identità precisa. Ma soprattutto è un allenatore che sa entrare nello spogliatoio, coinvolgere i ragazzi e trasmettere mentalità. In un momento così delicato avevamo bisogno esattamente di una figura come lui».

Il ds guarda già al lavoro che attende la squadra: «Chiedo ai giocatori compattezza, disponibilità e impegno. La rosa ha qualità e potenzialità, ora bisogna ritrovare intensità, fiducia e continuità. Con Cafarelli possiamo farlo: da oggi si apre un nuovo ciclo e siamo convinti della scelta fatta».

Nei prossimi giorni il nuovo allenatore incontrerà la squadra per impostare la prima fase di lavoro, che sarà dedicata alla revisione tattica, alla valutazione dei singoli e all’impostazione di un’identità di gioco riconoscibile. La società, intanto, ribadisce la volontà di investire su un gruppo coeso, sulla valorizzazione dei giovani e su una relazione forte con la tifoseria.

Il Tolfa Calcio volta pagina, con l’obiettivo di ritrovare solidità e ambizione. L’arrivo di Emiliano Cafarelli rappresenta il primo passo di un progetto che vuole guardare lontano, con entusiasmo rinnovato e idee chiare.

@RIPRODUZIONE RISERVATA