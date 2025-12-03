Amministrazione
Cronaca
NEWS & COFFEE rassegna stampa martedì 2 dicembre 2025
La nuova guida
“Tasting Tuscia”: 8 itinerari per gustare l’enogastronomia e le eccellenze turistiche del Viterbese
Ieri la presentazione dell’iniziativa realizzata da un’idea di Paolo Bianchini e della Confartigianato di Viterbo
Cronaca
Coronas: «La riforma di Roma Capitale è una grande opportunità per Fiumicino»
Il capogruppo di Forza Italia: «La provincia Porta d’Italia potrà giocare un ruolo decisivo»
Cronaca
Roma Capitale, la riforma che “apre” alla nuova provincia Porta d’Italia
Con l’articolo 114 più poteri e nuovo rapporto con Regione e comuni. Cosa può cambiare?
Cronaca
La Bianca, tre anni di interventi e obiettivi raggiunti: il bilancio dell’amministrazione
Dalla riqualificazione dell’anfiteatro ai lavori sulle strade, dall’illuminazione al trasporto pubblico: la frazione cambia volto
Cronaca
Tante attività e cena di solidarietà per sostenere l’hospice
Appuntamento martedì 9 dicembre nell’oratorio. Numerose iniziative proposte da don Fabio e dalla comunità
Cronaca
Pd Tolfa: «L’app fantasma della mensa scolastica»
I dem pongono l’accento sui disservizi: disagi per le famiglie
Cronaca
Allumiere accende la magia: un mese di eventi per “Natale nel borgo”
Dal 7 dicembre al 6 gennaio il paese si trasforma in un grande villaggio delle feste con concerti, laboratori, presepi viventi, mercatini, spettacoli e tradizioni che uniscono la comunità e accolgono visitatori
Cronaca
Alla Bianca la rappresentazione “Sant’Agostino d’Ippona: da peccatore a santo”
Appuntamento l’8 dicembre nella chiesa di Nostra Signora di Lourdes per il progetto “I sentieri dell’anima”
Cronaca
Anche la proloco di Tolfa aderisce al progetto “Le scatole di Natale”
Il punto di raccolta sarà in piazza Veneto domenica 14 dicembre dalle ore 10
