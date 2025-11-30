CIVITAVECCHIA – Incendio nella notte in una attività commerciale di Civitavecchia, situata in via Terme di Traiano, all'altezza del civico 21.

Sul posto sono intervenuti con la 17A, intorno alle 2,30, i Vigili del fuoco che hanno subito estinto le fiamme che lambivano l'ingresso dell'attività, evitando così il propagarsi dell’incendio all'intera struttura e alle abitazioni adiacenti.

Gli uomini della caserma Bonifazi, dopo aver estinto le fiamme, hanno fatto diradare l'ingente quantitativo di fumo sviluppatosi, in modo da poter mettere in sicurezza l'intera area, avvalendosi di bombole autorespiratori e moto ventilatore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e i Carabinieri, per i rilievi del caso. Le cause del rogo sono in corso di accertamento.

