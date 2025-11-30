SANTA MARINELLA – Come direbbe Antonello Venditti “Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”.

Dopo nove anni rinasce la Perla Nera, storico ristorante di Santa Marinella. Una delle eccellenze gastronomiche del territorio riprende vita grazie all’impegno e alla volontà dell’imprenditrice Eleonora Filogonio, attuale compagna dello chef Emanuele Galosi, un vero e proprio “oste in cucina” conosciuto sia per la sua grande maestria tra i fornelli che per la sua personalità istrionica; una vera e propria istituzione del settore.

La Perla Nera risorge proprio là dove era nata, tra le stesse mura di Largo Giuseppe Gentilucci 9, come l’Araba Fenice. Lo storico ristorante, aperto da Galosi nel 2007, aveva cambiato sede nel 2015, per poi chiudere nel 2017. In questi anni lo chef non si è certo fermato, anzi, ha continuato a deliziare palati a Miami, Roma, Barcellona, Civitavecchia e poi di nuovo Santa Marinella.

Queste le sue parole alla vigilia della riapertura: “Prima di tutto vorrei ringraziare la mia compagna Eleonora Filogonio, senza di lei la Perla Nera non sarebbe mai risorta. Eleonora aveva il sogno di aprire un piccolo ristorante perché quando era bambina la mamma ne gestiva uno. Io stavo bene dove stavo, ormai erano anni che lavoravo da dipendente e avevo trovato la mia dimensione, ma il suo entusiasmo e la sua voglia di prendersi a cuore la mia passione per questo mestiere mi hanno spinto a concedere il bis; evidentemente era destino che la Perla doveva rinascere. Insieme abbiamo ristrutturato e ingrandito il locale, ma soprattutto lo abbiamo rifinito nei minimi dettagli. La proposta gastronomica resta coerente con quello che ho fatto in questi anni: una cucina mediterranea di pesce con un particolare focus sui crudi, e poi due miei cavalli di battaglia come il tagliolino al granchio e il raviolo ripieno di polpo, patate e lime”.

Visto il successo ottenuto in questi anni, prima come chef con un gran seguito di clienti e poi anche come influencer sui social, pesare l’ambizione di Emanuele Galosi chiedendogli qual è il suo obiettivo ora che ha raggiunto una maturità professionale era d’obbligo, ma lui ha risposto così: “Non punto a stelle o riconoscimenti simili, voglio solo fare ciò che mi piace e far sentire a casa i miei clienti”.

