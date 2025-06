Continuano gli annunci relativi ai nuovi arrivi per il Tolfa di Michele Micheli. Nel nuovo campionato di Promozione i biancorossi potranno fare affidamento su due giocatori ex Civitavecchia. Ufficiale l’arrivo del centrocampista Iacopo Gaudenzi, che, dopo due stagioni, torna in collina. Il giocatore è reduce dall’esperienza con il Santa Marinella. Ma il direttore sportivo Marcello Smacchia si è assicurato anche il difensore Dario Mancini, che gioca soprattutto come terzino. Cresciuto nel settore giovanile del Civitavecchia, dove è giunto fino all’Eccellenza, il ragazzo ha disputato le ultime stagione con il Pescia.

