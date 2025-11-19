Il Tolfa Calcio mette a segno un acquisto di spessore e si assicura le prestazioni di Alessandro Paolessi, centrocampista classe 1990 reduce dall’esperienza con l’Atletico Monterano. Svincolatosi nelle scorse settimane il giocatore ha scelto di sposare con convinzione il progetto biancorosso, portando in dote esperienza, geometrie e una visione di gioco raffinata, maturate in anni di militanza nei campionati dilettantistici laziali.

Un innesto prezioso per una squadra di mister Michele Micheli che guarda con ambizione alla seconda parte di stagione, puntando a consolidare equilibrio e qualità nella zona mediana del campo.

A completare l’operazione è stato il direttore sportivo Marcello Smacchia che, ancora una volta, ha dimostrato intuito e tempestività, assicurandosi un profilo capace di elevare il tasso tecnico della rosa. Un colpo definito da più parti come “da maestro”, segno di una dirigenza attenta, attiva e determinata a rinforzare il gruppo in modo mirato.

La società di patron Alessio Vannicola ha accolto Paolessi con grande entusiasmo, rivolgendo al nuovo arrivato un sincero in bocca al lupo per questa avventura in maglia biancorossa. Adesso la parola passa al campo, dove il centrocampista è pronto a mettere la sua esperienza al servizio del Tolfa e dei suoi tifosi.

