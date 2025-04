Partita davvero difficile e al cardiopalma domani per il Tolfa: il team di mister Roberto Macaluso in questa 31esima giornata del campionato di Promozione (girone A) è atteso presso il campo del Centro Logistico Guardia di Finanza dalla capolista Grifone Gialloverde. Domenica la squadra collinare ha impattato 1-1 con la bestia nera Tarquinia e oggi i collinari di patron Alessio Vannicola cercano il riscatto e vogliono dimostrare di aver imparato dagli errori compiuti nell'ultima partita. Oggi servirà il miglior Tolfa per strappare punti dal quartier generale del Grifone Gialloverde: i collinari dovranno giocare con la massima concentrazione perché squadre forti come quella di oggi non perdonano. Il Tolfa dovrà essere concreto e chiudere presto la sfida senza lasciare spazi ai padroni di casa. Altre volte i collinari sono stati artefici di grandi imprese e anche oggi con la giusta tigna e fame di vittoria potranno portare il cuore oltre l'ostacolo.

«Andiamo in casa dalla prima in classifica, una squadra che nelle ultime undici partite ne ha vinte dieci e subisce pochi gol - commenta mister Roberto Macaluso - quindi sarà sicuramente bello affrontare una squadra forte. Per noi sarà un modo di misurarci, per vedere la squadra a che punto sta sia a livello di maturazione che a livello di organico. Cercheremo di portare via il massimo naturalmente perché siamo ancora nella zona che ci permette di accedere ai playoff. Ci crediamo e faremo di tutto per continuare a lottare per realizzare questo questo piccolo sogno».

Sulla stessa linea il bravissimo giocatore collinare Gianluca Nuti: «Sì, è una partita difficile contro la prima della classe: i nostri avversari vengono da molti risultati positivi. Noi siamo un po’ rammaricato dal risultato di domenica scorsa contro il Tarquinia, ma andremo sul campo del Grifone per provare a vincere. Non abbiamo paura di nessuno: l'abbiamo battuti all'andata, quindi possiamo anche farlo al ritorno. Sempre con umiltà, ma ce la giocheremo fino in fondo perché è una partita molto importante per la nostra stagione e per rimanere attaccati alla zona playoff».

