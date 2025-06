LADISPOLI - Ha perso il controllo della sua auto, finendo sul marciapiede e concludendo la sua corsa contro una delle fiorire posizionate dalle attività commerciali davanti al piazzale da loro utilizzato, buttando giù anche il cartello di una delle stesse. Attimi di paura questa mattina in via Palo laziale, all’incrocio con Largo del Verrocchio.

Protagonista della vicenda una donna sulla sessantina alla guida di una Fiat panda.

Sul posto si sono subito portati i carabinieri e un’ambulanza del 118. Da capire, ancora la causa dell’incidente dove non sembrano essere coinvolti altri veicoli.

«Poteva essere una tragedia», ha commentato un residente della zona che ha puntato i riflettori sulla pericolosità di via Palo Laziale. «Le auto continuano a sfrecciare a grande velocità senza tenere conto della presenza di pedoni e ciclisti. Attraversare la strada è un vero e proprio incubo. Si rischia di essere investiti», ha detto il signor Paolo. Più volte i cittadini hanno chiesto agli enti preposti di posizionare lungo la carreggiata dei dissuasori di velocità per costringere gli automobilisti ma anche i motociclisti a procedere con prudenza. Ma ad oggi nulla è stato fatto. «Anche la segnaletica orizzontale, in alcuni punti rifatta da poco, si vede a stento», ha evidenziato ancora il residente.

C’è poi il problema dei parcheggi in doppia fila davanti alle attività commerciali che va a influire negativamente sulla viabilità dell’arteria.

