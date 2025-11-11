Dopo la brillante vittoria per 4-0 ottenuta allo stadio Scoponi, il Tolfa Calcio si prepara ad affrontare la gara di ritorno degli ottavi di Coppa Italia Promozione contro il Grifone Calcio. L’appuntamento è fissato per le ore 14.30 sul campo Villa dei Massimi a Roma (via Portuense 974). Un match che arriva in un momento positivo per la formazione collinare, allenata da mister Michele Micheli, che con la vittoria dell’andata ha mezzo ipotecato il passaggio del turno, ma che si prepara comunque con grande concentrazione e rispetto per l’avversario. La partita d’andata, disputata davanti al pubblico di casa, ha visto un Tolfa dominante e incisivo, capace di imporsi con un netto 4-0 grazie a intensità, precisione e spirito di squadra. Un risultato che ha galvanizzato l’ambiente biancorosso e dato fiducia a un gruppo che sta crescendo sotto ogni aspetto. «All'andata abbiamo disputato una grande gara, ma guai a pensare che sia già finita - dichiara mister Micheli - in Coppa nulla è scontato: servirà la stessa attenzione e la stessa voglia di sacrificarsi anche nel ritorno, perché il Grifone è una squadra esperta e vorrà reagire davanti al suo pubblico». Alla vigilia della gara di ritorno, il tecnico tolfetano ribadisce la necessità di affrontare la sfida con lo stesso spirito dell’andata, nonostante le difficoltà legate alla formazione: «Veniamo dal 4-0 dell’andata che, però, non ci lascia del tutto tranquilli perché conosciamo la forza del Grifone e sarà una partita da affrontare con la massima determinazione. Avremo diverse defezioni, quindi ancora non sappiamo che formazione poter schierare e sicuramente saremo molto rimaneggiati». Parole che raccontano la prudenza e la lucidità del mister, consapevole che ogni gara di Coppa può nascondere insidie e che solo la concentrazione potrà evitare sorprese. A fare eco al tecnico è il direttore sportivo Marcello Smacchia, che invita la squadra a mantenere alta la tensione nonostante il largo vantaggio maturato all’andata: «È una partita che, se si guarda solo il risultato dell’andata, potrebbe sembrare semplice, quasi già archiviata. In realtà non è affatto così: sarà una gara difficile, in cui dovremo soffrire, perché loro ci attaccheranno fin da subito per cercare di riaprire il discorso qualificazione. Dovremo quindi entrare in campo concentrati, senza commettere errori, e fare la nostra partita. È vero che partiamo con un vantaggio, ma questo non deve farci abbassare la guardia». Sul fronte della squadra, il direttore sportivo Marcello Smacchia fa il punto sulla situazione: «Dovremmo recuperare sia Vittorini che capitan Roccisano, quindi finalmente torniamo ad avere quasi tutti i giocatori a disposizione. Vedremo meglio dopo l’allenamento di questa sera, ma per la trasferta di mercoledì contiamo di avere la rosa quasi al completo». Smacchia torna anche sull’ultima gara di campionato: «È un momento positivo per la squadra, anche se resta il rammarico per la partita di domenica: era alla nostra portata, l’avevamo praticamente vinta e invece, nel recupero, abbiamo subito un pareggio che ci penalizza molto. Questo deve farci riflettere sulla determinazione, sull’attenzione e sulla necessità di non mollare mai fino all’ultimo minuto. È un aspetto su cui stiamo lavorando e speriamo di riuscire a colmare anche questa lacuna». Alle spalle del gruppo c’è una società compatta e lungimirante, guidata dal presidente Alessio Vannicola, dal ds Marcello Smacchia, dai membri del settore tecnico e dal direttivo, che stanno portando avanti con passione un progetto di crescita solido e radicato nel territorio. Sul terreno del Villa dei Massimi il Tolfa dovrà gestire con equilibrio il vantaggio e mantenere la stessa intensità mostrata allo Scoponi. Anche con alcune assenze, Micheli e i suoi ragazzi sono pronti ad affrontare la sfida con determinazione, rispetto e consapevolezza: una qualificazione rappresenterebbe un traguardo prestigioso per la società biancorossa, ma soprattutto sarebbe la conferma della solidità di un gruppo che continua a crescere partita dopo partita.

