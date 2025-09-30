Il Tolfa ha conquistato il pass per i sedicesimi di Coppa Italia Lazio superando nel turno precedente l'Urbetevere e questo pomeriggio alle 15.30 sarà di scena al campo “Ceccacci” di Roma per affrontare il Parioli nella gara di andata. Da rilevare che a gennaio del 2024 dopo 9 vittorie il Tolfa subì la sconfitta proprio al cospetto del Parioli e quella sconfitta immeritata ancora brucia, quindi la voglia dei collinari di riscattarsi è ancora più forte. Un appuntamento importante per i collinari, decisi a voltare subito pagina dopo la battuta d’arresto di domenica in campionato. A confermarlo è il tecnico del Tolfa, Michele Micheli, che non nasconde le ambizioni:

«La partita di domani per noi è molto importante – spiega –. Veniamo da una prestazione negativa domenica e vogliamo riscattarci subito. In queste ore valuteremo le condizioni della squadra: cercheremo di scegliere la formazione migliore, puntando su chi sta meglio anche fisicamente. Ci teniamo molto a questa Coppa e vogliamo farci trovare pronti».

L’allenatore non sottovaluta però la forza dell’avversario: «Il Parioli è una squadra attrezzata, con una rosa importante. Non conosciamo a fondo le loro caratteristiche tattiche, ma sappiamo che ci attende una gara difficile. L’obiettivo è fare una bella prestafzione e dimostrare sul campo la voglia di riscatto».

Il ritorno è in programma a Tolfa tra due settimane, ma intanto l’attenzione è tutta sul match di domani a Roma, il passo di un percorso che i biancorossi vogliono vivere da protagonisti.

