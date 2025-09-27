CIVITAVECCHIA – Un corpo senza vita è stato individuato questa mattina all’interno del porto di Civitavecchia, all’altezza della banchina 10. Si tratta di un uomo non ancora identificato, vestito con una maglietta bianca.

Sul posto stanno operando Polizia, Guardia Costiera e forze dell’ordine per le operazioni di recupero e identificazione. Al momento non sono note le cause del decesso né le generalità della vittima.

Ulteriori accertamenti verranno effettuati dalle autorità competenti. Non è escluso che possa trattarsi di un surfista. (SEGUE)

