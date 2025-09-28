CIVITAVECCHIA - È stato un risveglio drammatico quello di ieri al porto di Civitavecchia, dove il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto all’alba nei pressi della banchina numero 10. La vittima è un cuoco, membro dell’equipaggio di una barca a vela ormeggiata nello scalo laziale.

Secondo quanto ricostruito finora, l’uomo faceva parte di un equipaggio composto da tre persone. Nella serata di ieri avrebbe cenato in compagnia dei colleghi, trascorrendo alcune ore in un locale della zona.

Rientrato a bordo, qualcosa però sarebbe andato storto. Ieri mattina il corpo è stato trovato in acqua, a poca distanza dall’imbarcazione. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Polizia di frontiera e quelli della Guardia costiera, che hanno immediatamente avviato i rilievi e acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nell’area portuale.

Gli inquirenti escludono, almeno per ora, l’ipotesi di una colluttazione: sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. L’ipotesi principale resta quella di una caduta accidentale in mare, forse avvenuta durante un tentativo di risalire a bordo o a seguito di un malore improvviso. La Procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per chiarire le circostanze della morte e stabilire con certezza la dinamica dei fatti. Non si esclude che venga disposta un’autopsia per approfondire eventuali cause cliniche e confermare la pista dell’incidente.

Il porto, da sempre crocevia di attività commerciali, turistiche e marittime, è rimasto scosso dall’accaduto. Gli altri membri dell’equipaggio sono stati ascoltati dagli investigatori per fornire la loro versione della serata e aiutare a ricostruire le ultime ore di vita del collega.

Un episodio che ha gettato un’ombra di dolore e incredulità sulla comunità portuale, in attesa che le indagini facciano piena luce su una tragedia avvenuta a poche decine di metri dalla sicurezza della banchina.

