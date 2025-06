Weekend di grosse soddisfazioni per la Tirreno Atletica. Ai Campionati Regionali Individuali di Roma, la società del presidente Claudio Ubaldi ha brillato con tre giovani atleti che hanno portano in alto il nome di Civitavecchia. La classe 2007 Asia Bernardini ha dominato la scena nella gara dei 3000 siepi con uno straordinario 10’37”87, centrando il minimo per gli Italiani Assoluti, il minimo per i Campionati Europei Under 20.

Si tratta di un risultato che varca i confini nostrani e che è di livello internazionale. Gabriele Tarricone, nato nel 2006, vola nel salto in alto e supera i 2 metri, confermando il minimo per i Campionati Italiani Under 20, con una prestazione da atleta di vertice. Sara Pontani, classe 2006, all’esordio nei 3000 siepi, chiude in 11’05”26 e conquista il minimo per il Challenge Assoluto di Conegliano. Un debutto inatteso per la fondista civitavecchiese, che fa promette grandi cose. Sono risultati che assumono ancora più importanza, se si pensa che Pontani e Tarricone sono attualmente impegnati con lo svolgimento degli esami di maturità.

«A nome di tutta l’Amministrazione comunale – ha dichiarato con un post sui social network il delegato allo Sport, Patrizio Pacifico – esprimiamo il nostro orgoglio per questi risultati straordinari. Complimenti agli atleti, agli allenatori e alla società Tirreno Atletica, che conferma il proprio ruolo di riferimento per l’atletica giovanile del nostro territorio. Civitavecchia cresce, anche grazie allo sport». Nei prossimi giorni la Tirreno, attraverso un comunicato, svelerà anche i risultati degli altri ragazzi che hanno preso parte dall’evento in terra capitolina.

